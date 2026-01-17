Omessa visita medica di idoneità ai lavoratori Denunciata la titolare di un' azienda

È stata denunciata la titolare di un'azienda a Priverno per aver omesso di effettuare la visita medica di idoneità ai lavoratori. L’intervento dei carabinieri e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina ha portato alla verifica delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. Questo episodio evidenzia l’importanza di rispettare le normative sulla salute e sicurezza dei dipendenti, fondamentali per garantire un ambiente di lavoro conforme alle disposizioni di legge.

I carabinieri della stazione di Priverno, e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, sono intervenuti in un'azienda, coordinati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro. I controlli sono avvenuti nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del caporalato e hanno portato alla denuncia di una donna, titolare dell'azienda stessa. La donna, socia amministratrice dell'azienda, è finita nei guai per omessa visita medica di idoneità dei lavoratori e omesso aggiornamento del documento di valutazione dei rischi mancante la relazione sui rischi per l’uso di attrezzatura specifica. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Piombino, lavoratori senza formazione e visite mediche: multa e denuncia per la titolare di un'azienda Leggi anche: Piombino, lavoratori senza formazione e visite mediche: multa e denuncia per la titolare di un'azienda Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Redditi e IRAP 2024, ultima chiamata il 29 gennaio per evitare l’omessa dichiarazione Scadono i 90 giorni dal termine ordinario del 31 ottobre 2025: fino al 29 gennaio l’invio resta “tardivo ma valido” con sanzione fissa, ravvedibile Il prossimo 29 gennaio – a - facebook.com facebook

