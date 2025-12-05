Azienda agricola senza spogliatoi e servizi igienici per i lavoratori | imprenditrice denunciata
Ancora ispezioni e controlli in tema di caporalato e sfruttamento del lavoro nelle aziende della provincia pontina. A Fondi i carabinieri della tenenza, insieme al nucleo ispettorato del lavoro, hanno effettuato un accesso ispettivo all'interno di un'impresa agricola.Le verifiche hanno permesso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Monte Terlago, due asini avvelenati nella fattoria didattica. Lusuardi, dell’azienda agricola bio “Maso Canova”: «Gesto meschino». - facebook.com Vai su Facebook
Lavoratori senza spogliatoi né servizi igienici: denunciata la titolare dell’azienda agricola - I Carabinieri trovano irregolarità in una coltivazione di ortaggi: niente spazi minimi per il personale e oltre 1. latinaoggi.eu scrive
Azienda agricola Quartieri «Coltivo grani antichi senza bisogno della chimica» - È il motto dell’azienda agricola ‘Stefano Quartieri’ di Medicina (Bologna) che prende il nome dal suo proprietario. Scrive quotidiano.net