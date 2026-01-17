Oltre banchi e libri quando la scuola illumina il cuore | a Osio Sopra uno spazio multisensoriale nel ricordo di Mariaurora

A Osio Sopra nasce uno spazio multisensoriale dedicato a Mariaurora, un luogo pensato per ricordare e celebrare il suo spirito. Oltre ai banchi e ai libri, questo ambiente vuole essere un punto di incontro che illumina il cuore, offrendo un'esperienza sensoriale e di comunità. Un modo per mantenere vivo il ricordo di Mariaurora, condividendo momenti di presenza e di vicinanza tra chi l’ha conosciuta e chi desidera onorarla.

Osio Sopra. “Avevate voglia di stringerla e farla sorridere. Lei con voi stava bene, la vostra presenza le faceva bene. Sono sicura che Mariaurora sarà sempre tatuata nei vostri cuori. Questa aula è segno del vostro legame, facendo sentire qualcuno parte di qualcosa di importante”. Il dolore unito nel ricordo travolge mamma Donatella, mentre si rivolge agli amici e compagni di sua figlia Mariaurora Todisco, scomparsa il 16 gennaio di un anno fa, nel giorno del suo 15esimo compleanno, a causa di una grave disabilità diagnosticata pochi mesi dopo la nascita. Trecentosessantacinque giorni dopo, all’interno dell’Istituto comprensivo di Osio Sopra, è stata inaugurata un’aula multisensoriale in sua memoria. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Nel carcere riminese inaugurato uno spazio in ricordo delle vittime di violenza Leggi anche: I banchi vuoti a scuola. Commemorazioni, fiori e psicologi in classe: "Il ricordo è eterno" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. A Osio Sopra uno spazio multisensoriale nel ricordo di Mariaurora; Blanco torna sui banchi di scuola a 22 anni iscrivendosi a Scienze Umane per capire il mondo, sfuggire all'omologazione del successo e arricchirsi come persona; Sipario al liceo, ecco la prima scuola in Puglia con l'indirizzo Teatro: tra i banchi si formeranno attori e registi; Il Canavese cambia scuola, alla primaria arriva il modello “Senza zaino”. Scuola 2025/2026, caro libri e cartoleria: ecco come risparmiare - Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico torna a farsi sentire un problema che puntualmente pesa sulle famiglie italiane: il caro scuola. ilgiornale.it Caro libri di scuola 2025: spesa media oltre i 700 euro a studente - L’Antitrust indaga su un mercato da 800 milioni tra rincari, poche case editrici e ostacoli ai testi usati Inesorabile arriva l’abituale stangata di ... panorama.it Caro libri a scuola, salasso per le famiglie: «Ogni anno escono nuove edizioni, così si impedisce di acquistare l'usato» - Il caro libri grava sulle famiglie, come un salasso di fine estate che sembra inevitabile per rientrare tra i banchi di scuola. ilgazzettino.it Torna a Chiavari la Fiera di Sant’Antonio Abate! Il centro città si anima con oltre 500 banchi di merci varie: abbigliamento, artigianato, prodotti tipici, idee regalo e tante occasioni da scoprire Una giornata speciale tra tradizione, colori e profumi, perfetta - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.