Nel carcere riminese inaugurato uno spazio in ricordo delle vittime di violenza

Giovedì mattina, nella cornice dell’area verde della Casa circondariale di Rimini, è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato alla memoria delle vittime di violenza. Un gesto simbolico che sottolinea l’importanza di ricordare e sensibilizzare su un tema così delicato, creando un luogo di riflessione e rispetto all’interno del carcere.

Si è svolta nella mattinata di giovedì, nell'area verde esterna al muro di cinta della Casa circondariale di Rimini, l'inaugurazione di uno spazio in ricordo delle vittime di violenza. La cerimonia alla presenza del Vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi e dell'assessore Kristian Gianfreda. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

