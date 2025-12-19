Nel carcere riminese inaugurato uno spazio in ricordo delle vittime di violenza

Giovedì mattina, nella cornice dell’area verde della Casa circondariale di Rimini, è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato alla memoria delle vittime di violenza. Un gesto simbolico che sottolinea l’importanza di ricordare e sensibilizzare su un tema così delicato, creando un luogo di riflessione e rispetto all’interno del carcere.

