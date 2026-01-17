Olimpiadi Milano-Cortina Boldi cancellato dalla lista dei tedofori | Incompatibile con i Giochi

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è stata annunciata la cancellazione di Massimo Boldi dalla lista dei tedofori. La decisione è stata motivata con motivazioni di incompatibilità con l’evento. La scelta riflette l’attenzione verso criteri di rappresentanza e coerenza con i valori dei Giochi, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso alle attività ufficiali in preparazione dell’importante evento sportivo.

(Adnkronos) –Massimo Boldi 'cancellato' dalla lista dei tedofori in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. "La decisione fa seguito a un'intervista pubblicata oggi su un quotidiano nazionale, nella quale sono state espresse opinioni ritenute incompatibili con i valori Olimpici e con i principi che guidano il lavoro del Comitato Organizzatore", rende noto il Comitato. Il 'caso tedofori' ha tenuto banco nelle ultime settimane, con il malumore di ex atleti snobbati e esclusi dalla staffetta olimpica, che invece ha 'arruolato' figure esterne al mondo dello sport. "Non ho mai mosso un muscolo.

