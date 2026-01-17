Massimo Boldi tedoforo alle Olimpiadi Milano-Cortina | Il mio sport preferito? La f…

Massimo Boldi parteciperà come tedoforo alle Olimpiadi Milano-Cortina, contribuendo alla tradizione simbolica dell'evento. Accompagnerà l'evento insieme all'Uomo Gatto e ad Achille Lauro, rappresentando un momento importante di condivisione e celebrazione sportiva. La sua presenza si inserisce nel contesto delle Olimpiadi, sottolineando l'importanza di unire talenti e figure di spicco in occasione di questa manifestazione internazionale.

L’attore Massimo Boldi sarà tedoforo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Insieme all’ Uomo Gatto e ad Achille Lauro. Lui al Fatto Quotidiano dice di essere un grande atleta, ma di una disciplina particolare: « La figa. Non è in programma? Lo diventerà presto. È uno sport anche questo e, mi creda, è una disciplina che fa bene al fisico e tira su il morale. Anche se. devo ammettere. con gli anni la forma cala un po’ ». Su come è diventato tedoforo e se riceverà un compenso replica così: «Guardi, mi hanno chiamato e me lo hanno chiesto. Ho risposto di sì. Il Comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Open.online

L’Uomo Gatto sì, i campioni olimpici no: scoppia la polemica sui tedofori di Milano Cortina 2026; Milano-Cortina 2026, polemiche per la scelta dei tedofori: “Nessun rispetto per i campioni, hanno preferito l’Uomo Gatto”; Giochi 2026 e caos tedofori, l’Uomo Gatto: “Basta offese e polemiche”. Intanto Salvini e Abodi chiedono “massima chiarezza”.

