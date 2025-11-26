Degrado in piazza della Vittoria Risse spaccio e vandalismi Arriva l’ordinanza del sindaco

"Quando sopraggiunge il buio alcuni residenti del centro storico tendono a non uscire più da casa. Siamo arrivati a questo punto". Sono le parole del vicepresidente del Consiglio comunale Sergio Grifoni che, nella seduta del consiglio comunale insieme all’esponente di Alleanza Civica, Alessandra Dottarelli, ha invitato il sindaco a trovare una soluzione per porre fine, una volta per tutte, al degrado di alcune zone della città e in particolare di piazza della Vittoria dove si verificano costantemente risse e aggressioni. L’ultima in ordine di tempo un paio di settimane fa e sono dovute intervenire, ancora, le forze dell’ordine con una persona finita al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Degrado in piazza della Vittoria. Risse, spaccio e vandalismi. Arriva l’ordinanza del sindaco

