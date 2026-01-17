Nuovo assalto anarchico scritta choc contro il premier | Resistenza armata e Meloni appesa
Recenti scritte vandaliche rivolte a figure pubbliche, tra cui il premier Giorgia Meloni e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, sono state trovate in diverse zone della città. Le scritte contengono insulti, minacce e richiami alla
Insulti e minacce al premier Giorgia Meloni, frasi contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e scritte inneggianti alla "resistenza armata". Questo è quanto ignoti evidentemente vicini al mondo anarchico hanno composto sui muri di alcuni edifici del centro storico di Massa, in Toscana, utilizzando le bombolette spray. E a margine di alcune delle frasi minacciose, è comparso anche il simbolo degli anarchici, a non lasciare dubbi sulla paternità dell'iniziativa in questione. A denunciare il tutto è stato il parlamentare Alessandro Amorese, deputato di Fratelli d'Italia, documentando le frasi apparse nelle scorse ore in più punti della città toscana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
