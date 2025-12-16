A Busto Arsizio, è apparsa una scritta minacciosa con la frase “Spara a Giorgia”, firmata da BR, alimentando ancora una volta il clima di tensione contro il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e le istituzioni italiane. L’episodio si inserisce in un contesto di crescenti minacce e intimidazioni nei confronti della leader politica.

© Secoloditalia.it - “Spara a Giorgia”: scritta choc a Busto Arstizio firmata BR. Ancora odio contro Meloni e le Istituzioni

Un’altra intimidazione. Un’altra violenta minaccia al Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Un’altra giornata di assordante silenzio da parte di chi anche stavolta non ha condannato. La notizia di una nuova scritta “spara a Giorgia”, firmata Brigate rosse, con tanto di stella a cinque punte, è giunta nella serata di ieri ed arriva da Busto Arstizio, nel Varesotto. Il muro scelto è la facciata della sede locale della Lega. A scoprirla è stata Vincenzo Marra, consigliere comunale del partito di Salvini, che all’agenzia di stamp a AdnKronos ha raccontato di essersi recato “in sezione verso le 18. Secoloditalia.it

SCRITTA CHOC CONTRO MELONI: DONZELLI DENUNCIA “CLIMA FUORI CONTROLLO”!

La pagina aggrega aggiornamenti e articoli provenienti da più testate, per offrire una panoramica più ampia dell’argomento.

A Busto Arsizio il simbolo delle BR e la scritta “Spara a Giorgia”. - Una scritta choc, carica di odio e violenza, è comparsa sui muri esterni della sede della Lega di Busto Arsizio, in via Culin. sportlegnano.it