Spara a Giorgia | scritta choc a Busto Arstizio firmata BR Ancora odio contro Meloni e le Istituzioni

A Busto Arsizio, è apparsa una scritta minacciosa con la frase “Spara a Giorgia”, firmata da BR, alimentando ancora una volta il clima di tensione contro il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e le istituzioni italiane. L’episodio si inserisce in un contesto di crescenti minacce e intimidazioni nei confronti della leader politica.
Un’altra intimidazione. Un’altra violenta minaccia al Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Un’altra giornata di assordante silenzio da parte di chi anche stavolta non ha condannato. La notizia di una nuova scritta “spara a Giorgia”, firmata Brigate rosse, con tanto di stella a cinque punte, è giunta nella serata di ieri ed arriva da Busto Arstizio, nel Varesotto. Il muro scelto è la facciata della sede locale della Lega. A scoprirla è stata Vincenzo Marra, consigliere comunale del partito di Salvini, che all’agenzia di stamp a AdnKronos ha raccontato di essersi recato “in sezione verso le 18. Secoloditalia.it
