Matteo Berrettini ha annunciato il ritiro dagli Australian Open a causa di un infortunio muscolare agli addominali. Il tennista romano, che aveva già affrontato problemi fisici in passato, ha spiegato di sentirsi dispiaciuto per non poter partecipare al torneo. La sua assenza rappresenta un’ulteriore sfida nella stagione agonistica, evidenziando le difficoltà legate agli infortuni nel percorso di un atleta professionista.

La mancata partecipazione al media day dell'Australian Open, dopo aver giocato un match di esibizione contro il norvegese Nicolai Budkov Kjær durante un evento di esibizione organizzato da uno dei suoi sponsor, aveva fatto scattare l'allarme, e purtroppo erano timori fondati. Matteo Berrettini non giocherà l'Australian Open, e non scenderà quindi in campo nel primo turno contro Alex De Minaur: match che si annunciava tra i più interessanti dell'intero programma. Il solito problema muscolare agli addominali impedirà a Berrettini di giocare, dopo che nei giorni scorsi il romano aveva disputato anche due partite di esibizione nel Kooyong Classic, battendo l'americano Learner Tien e perdendo contro l'australiano Tristan Schoolkate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Nuovi guai per Matteo Berrettini. Problemi fisici: non giocherà gli Australian Open

Leggi anche: Matteo Berrettini non giocherà gli Australian Open: dà forfait dopo l’ennesimo problema fisico

Leggi anche: Berrettini si ferma ancora: ritiro dagli Australian Open per problemi fisici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Matteo Berrettini salta anche gli Us Open: è ufficiale - Adesso è ufficiale: Matteo Berrettini non parteciperà agli Us Open dopo aver saltato anche il torneo di Cincinnati a causa di alcuni guai fisici. corrieredellosport.it

Berrettini salterà anche lo Us Open, 5° forfait consecutivo: non gioca da Wimbledon - Il Martello si è ritirato dall'appuntamento con l'ultimo Slam stagionale, al via il 18 agosto al Flushing Meadows di New York con finale in ... tuttosport.com

Matteo Berrettini, calvario senza fine: rinuncia anche agli Us Open - La paura di farsi male e di essere sempre sul filo del rasoio, probabilmente, sta impedendo al tennista nostrano di tornare con decisione in campo. rainews.it

NUOVI GUAI PER L'ASSASSINO DI FRANCESCA DEIDDA, UN ANNO E 4 MESI. SODDISFATTO L'AVVOCATO DELL'UOMO: "PENA MINIMA PERCHÈ RICONOSCIUTA LA LIEVE ENTITÀ" - facebook.com facebook