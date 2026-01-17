Matteo Berrettini non giocherà gli Australian Open | dà forfait dopo l'ennesimo problema fisico
Matteo Berrettini non prenderà parte agli Australian Open 2026 a causa di un nuovo problema fisico. Dopo aver raggiunto il torneo in Australia, il tennista italiano ha dovuto rinunciare alla partecipazione, confermando le difficoltà legate ai suoi infortuni recenti. La sua assenza rappresenta una battuta d’arresto importante per il suo percorso nel circuito internazionale.
Un altro problema fisico tiene fuori dal grande tennis Matteo Berrettini, che era volato in Australia per giocare a Melbourne il primo torneo Slam del 2026. Ma Berrettini gli Australian Open non li giocherà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Perché Matteo Arnaldi si è ritirato a Brisbane: problema fisico da smaltire verso gli Australian Open
Leggi anche: Australian Open, non c'è pace per Matteo Berrettini: forfait dell'azzurro a Melbourne
Australian Open, Matteo Berrettini dà forfait: non giocherà contro De Minaur - Australian Open | Matteo Berrettini non ce la fa e rinuncia al primo Slam dell'anno: salta la super sfida contro Alex de Minaur. ubitennis.com
Matteo Berrettini si ritira dagli Australian Open: “Mi dispiace davvero” - Il 29enne tennista romano, semifinalista nel 2022 e che avrebbe dovuto esordire con Alex De Minaur, non sarà al via de ... italpress.com
Matteo Berrettini senza pace: si ritira a Melbourne, niente Australian Open - Non c'è pace per Matteo Berrettini: l'azzurro si ritira e non parteciperà agli Australian Open. corrieredellosport.it
Matteo Berrettini Italia - facebook.com facebook
Matteo Berrettini si ritira dall'esibizione Red Bull! Avrebbe dovuto giocare contro Flavio Cobolli ma non si sentiva bene e ha preferito lasciare la Rod Laver Arena. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.