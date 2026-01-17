Matteo Berrettini non giocherà gli Australian Open | dà forfait dopo l'ennesimo problema fisico

Matteo Berrettini non prenderà parte agli Australian Open 2026 a causa di un nuovo problema fisico. Dopo aver raggiunto il torneo in Australia, il tennista italiano ha dovuto rinunciare alla partecipazione, confermando le difficoltà legate ai suoi infortuni recenti. La sua assenza rappresenta una battuta d’arresto importante per il suo percorso nel circuito internazionale.

Matteo Berrettini si ritira dagli Australian Open: “Mi dispiace davvero” - Il 29enne tennista romano, semifinalista nel 2022 e che avrebbe dovuto esordire con Alex De Minaur, non sarà al via de ... italpress.com

Matteo Berrettini senza pace: si ritira a Melbourne, niente Australian Open - Non c'è pace per Matteo Berrettini: l'azzurro si ritira e non parteciperà agli Australian Open. corrieredellosport.it

Matteo Berrettini Italia - facebook.com facebook

Matteo Berrettini si ritira dall'esibizione Red Bull! Avrebbe dovuto giocare contro Flavio Cobolli ma non si sentiva bene e ha preferito lasciare la Rod Laver Arena. x.com

