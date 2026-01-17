Berrettini si ferma ancora | ritiro dagli Australian Open per problemi fisici

Matteo Berrettini si è ritirato dagli Australian Open a causa di un infortunio. L’atleta italiano ha comunicato tramite i social il suo forfait, sottolineando la necessità di prendersi cura della propria condizione fisica. Questa decisione interrompe la sua partecipazione al torneo, evidenziando le difficoltà legate a problemi di natura fisica che stanno influenzando la sua stagione.

Finisce ancor prima di cominciare l'esperienza di Matteo Berrettini agli Australian Open. L'azzurro ha annunciato il ritiro dal torneo prima dell'esordio, confermando ancora una volta quanto il suo recente percorso sia costellato da continui problemi fisici. A dare la notizia è stato lo stesso Berrettini sui suoi profili social. Confermati anche dal profilo ufficiale dello slam Australiano che ironizza amaramente con un "ci vediamo nel 2027", accompagnato dalle parole del tennista romano. "Mi dispiace tanto dovermi ritirare dal torneo. Mi piace sempre essere qui e sentire il vostro incredibile supporto. Berrettini domina Tien, Musetti si ritira dopo un set: le esibizioni pre Australian Open; Musetti si ferma ancora: il countdown per gli Australian Open si fa intenso. Berrettini salta l'Australian Open 2026, l'ennesimo ritiro: "Mi dispiace tantissimo" - L'incubo di Matteo Berrettini non conosce fine: il suo Australian Open 2026 è finito ancora prima di cominciare, per via dell'ennesimo ritiro.

Australian Open - Matteo Berrettini costretto al ritiro: "Mi dispiace" - Una triste notizia, nelle ultime ore, ha scosso il tennis tricolore: Matteo Berrettini non parteciperà agli Australian Open. tennisworlditalia.com

Nuovo stop per Matteo Berrettini: problemi fisici lo costringono a ritirarsi dall’Australian Open - Matteo Berrettini salta l'Australian Open 2026: nuovo infortunio costringe l’azzurro al ritiro prima del debutto. notizie.it

Australian Open: Berrettini rinuncia: "Mi devo ritirare". L'azzurro "mi dispiace tantissimo". Avrebbe esordito con De Minaur #ANSA - facebook.com facebook

