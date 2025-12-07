Nuova scossa di terremoto al largo della costa garganica | epicentro a 13 chilometri da Lesina
Un terremoto di magnitudo 2.7 è stato registrato lungo la costa garganica oggi, domenica 7 dicembre, alle 10.53 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9507, 15.4612 ad una profondità di 10 km.Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma. I comuni più vicini all’epicentro sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
