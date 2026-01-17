Non è solo il freddo a farci male ecco perché in inverno aumentano i dolori I consigli dei fisioterapisti

Durante l'inverno, molti avvertono un aumento di dolori e rigidità, non solo a causa del freddo. Le basse temperature, insieme a giornate più corte e minori occasioni di movimento, possono influire sul benessere articolare e muscolare. I fisioterapisti condividono consigli pratici per prevenire e alleviare questi fastidi, favorendo il mantenimento di una buona mobilità anche durante i mesi più freddi.

"La buona notizia è che sappiamo molto bene come fronteggiare questi periodi: non servono soluzioni drastiche, bensì scelte pratiche e graduali che aiutano il corpo a tollerare meglio la giornata, freddo incluso" "Mi fa male perché fa freddo”. Tra freddo, giornate più corte, ritmi intensi e meno occasioni di muoversi (anche all’aperto), molte persone riferiscono un aumento di rigidità e fastidi a schiena e collo, ma anche a spalle, ginocchia e mani. L’Ordine dei fisioterapisti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini invita a leggere questo fenomeno con un messaggio semplice, non allarmistico: il freddo può influenzare come ci sentiamo, ma non è “a priori” e da solo la causa primaria del dolore o dei fastidi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

