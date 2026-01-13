Fare una doccia al giorno fa male dopo i 65 anni ecco perché I consigli della dermatologa Pucci Romano | In inverno meglio lavarsi a pezzi

Dopo i 65 anni, la frequenza della doccia quotidiana può richiedere una valutazione più attenta. Secondo la dermatologa Pucci Romano, in inverno è preferibile limitarsi a lavarsi a pezzi, per preservare l’equilibrio della pelle. Questa scelta aiuta a prevenire secchezza e irritazioni, rispettando le esigenze specifiche della pelle matura. Ecco alcuni consigli utili per mantenere igiene e benessere senza compromettere la salute cutanea.

Dopo i 65 anni la doccia quotidiana smette di essere una buona abitudine automatica e diventa una scelta da calibrare. Con l’età la pelle cambia: produce meno sebo, si assottiglia, perde acqua più facilmente. Il risultato è che lavaggi troppo frequenti – soprattutto con acqua molto calda e detergenti aggressivi – possono fare più danni che benefici, aumentando secchezza, prurito, microlesioni e il rischio di infezioni cutanee. La domanda, quindi, non è se lavarsi, ma come e quanto spesso farlo quando la pelle diventa più fragile e vulnerabile. A spiegare cosa accade davvero alla cute che invecchia è la professoressa Pucci Romano, dermatologa e presidente di Skineco, Associazione scientifica internazionale di ecodermocompatibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

