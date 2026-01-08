Freddo intenso in Italia | esperto spiega perché non è il gelo a farci ammalare

Da urbanpost.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In queste settimane, l’Italia si trova ad affrontare un’intensa ondata di freddo, con temperature molto basse e notti fredde. Un esperto chiarisce perché il freddo intenso non è direttamente responsabile delle malattie, sottolineando l’importanza di adottare misure appropriate per la salute durante i periodi di temperature rigide. Conoscere i fattori reali che influenzano la nostra salute permette di affrontare con maggiore consapevolezza questa fase invernale.

In questi giorni gran parte dell’Italia è interessata da un’ondata di freddo che ha riportato temperature rigide, notti gelide e un ritorno massiccio alla vita al chiuso. Come accade ogni inverno, insieme al calo delle temperature cresce anche una convinzione molto diffusa: il freddo fa ammalare. È una frase che si ripete da generazioni, quasi fosse una legge naturale. Eppure, osservando con attenzione ciò che accade davvero al corpo umano, il quadro risulta molto diverso. Il freddo, di per sé, non è una malattia e non è nemmeno la causa diretta di influenza, raffreddore o infezioni stagionali. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

freddo intenso in italia esperto spiega perch233 non 232 il gelo a farci ammalare

© Urbanpost.it - Freddo intenso in Italia: esperto spiega perché non è il gelo a farci ammalare

Leggi anche: Perché il Freddo fa Ammalare?

Leggi anche: Ma, spiega l'infettivologo Matteo Bassetti, le basse temperature non hanno colpa. «Uscire al freddo non fa ammalare, se si è ben coperti. Anzi, l’aria aperta riduce il rischio»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Meteo Capodanno 2026, freddo artico e neve. Ecco dove colpirà; L'Italia nella morsa polare: attesi -9° a Trento e Bolzano, -4° a Milano e Torino (ma in Sicilia picchi di 20°). Quanto durerà il freddo?; Pioggia, freddo e vento: il 2026 si apre col maltempo, il meteo; Meteo, pioggia e neve in arrivo per la Befana. Freddo intenso sull'Italia.

freddo intenso italia espertoFreddo intenso in Italia: esperto spiega perché non è il gelo a farci ammalare - Ecco cosa succede al corpo durante l’inverno e come rafforzare le difese senza allarmismi. urbanpost.it

freddo intenso italia espertoFreddo glaciale sull'Italia, fino a -22°C in Lombardia: le previsioni meteo - Gelo record e nevicate diffuse: le previsioni indicano freddo intenso e persistente in Lombardia con disagi, scuole chiuse e temperature ben sotto la media stagionale. notizie.it

freddo intenso italia espertoMeteo prossimi giorni: freddo intenso, ma torna il sole? - Neve e piogge in gran parte d'Italia: l'inverno è tornato facendo crollare le temperature lungo tutto lo stivale. meteo.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.