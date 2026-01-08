Freddo intenso in Italia | esperto spiega perché non è il gelo a farci ammalare

In queste settimane, l’Italia si trova ad affrontare un’intensa ondata di freddo, con temperature molto basse e notti fredde. Un esperto chiarisce perché il freddo intenso non è direttamente responsabile delle malattie, sottolineando l’importanza di adottare misure appropriate per la salute durante i periodi di temperature rigide. Conoscere i fattori reali che influenzano la nostra salute permette di affrontare con maggiore consapevolezza questa fase invernale.

In questi giorni gran parte dell'Italia è interessata da un'ondata di freddo che ha riportato temperature rigide, notti gelide e un ritorno massiccio alla vita al chiuso. Come accade ogni inverno, insieme al calo delle temperature cresce anche una convinzione molto diffusa: il freddo fa ammalare. È una frase che si ripete da generazioni, quasi fosse una legge naturale. Eppure, osservando con attenzione ciò che accade davvero al corpo umano, il quadro risulta molto diverso. Il freddo, di per sé, non è una malattia e non è nemmeno la causa diretta di influenza, raffreddore o infezioni stagionali. Ma, spiega l'infettivologo Matteo Bassetti, le basse temperature non hanno colpa. «Uscire al freddo non fa ammalare, se si è ben coperti. Anzi, l'aria aperta riduce il rischio»

Freddo glaciale sull'Italia, fino a -22°C in Lombardia: le previsioni meteo - Gelo record e nevicate diffuse: le previsioni indicano freddo intenso e persistente in Lombardia con disagi, scuole chiuse e temperature ben sotto la media stagionale. notizie.it

Meteo prossimi giorni: freddo intenso, ma torna il sole? - Neve e piogge in gran parte d'Italia: l'inverno è tornato facendo crollare le temperature lungo tutto lo stivale. meteo.it

A fronte dell’ondata di freddo intenso che ha colpito la città, fin dai giorni scorsi è scattato il piano per contrastare il rischio ghiaccio nei tratti più critici della rete stradale. In particolare, tra le 22 e l'una di notte di ieri i mezzi di Amcps, che gestisce per cont - facebook.com facebook

Freddo intenso in Lombardia, a nord di Milano -8 gradi. Dati di Arpa Lombardia, a Livigno -22, temperatura più bassa dal 2019 #ANSA x.com

