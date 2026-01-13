No squadre B Per gli ultras niente trasferta

La tifoseria organizzata del Picchio ha annunciato il ritiro dalla trasferta di Alessandria, ribadendo il proprio dissenso verso le decisioni istituzionali di inserire le seconde squadre nel campionato di Serie C. Questa scelta mira a sottolineare il proprio no a questa riforma, mantenendo un atteggiamento di rispetto e chiarezza nei confronti della propria identità e dei valori della squadra.

La tifoseria organizzata del Picchio ha deciso di disertare la trasferta di Alessandria per ribadire il loro ‘no’ alle scelte istituzionali che nel corso delle ultime stagioni hanno visto l’inserimento delle seconde squadre nei tre gironi del campionato di serie C. L’anno scorso nel girone b c’era il Milan Futuro. Nell’attuale regular season, invece, a partecipare è stata la Juventus Next Gen. "Sabato l’Ascoli giocherà ad Alessandria contro la Juventus Next Gen – commentato gli Ultras 1898 attraverso una nota ufficiale diramata nella giornata di ieri -–. Noi non saremo presenti. La nostra è una presa di posizione chiara e consapevole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "No squadre B". Per gli ultras niente trasferta Leggi anche: Gli scontri costano cari agli ultras. Vietata la trasferta ad Avellino Leggi anche: Cremona, trasferta vietata ai tifosi del Napoli. Gli ultras scendono in piazza Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ascoli, Ultras 1898: Non ci saremo contro la Juve Next Gen, no alle Squadre B; Big Comedy Ring Show: ad Ascoli i migliori comici di Zelig e Colorado; Arrestato 26enne per spaccio: sequestrate cocaina, hashish e le pericolose pasticche Blue Punisher; Castelfidardo, comunicato duro della frangia più accesa del tifo: Le premesse non erano rassicuranti dall’inizio. Chiedevamo solo di non perdere la dignità». Pazienza finita, gli ultras: In casa non entreremo più». "No squadre B". Per gli ultras niente trasferta - La tifoseria organizzata del Picchio ha deciso di disertare la trasferta di Alessandria per ribadire il loro ‘no’ alle ... sport.quotidiano.net

