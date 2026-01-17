Nicole Delago conquista la discesa libera a Tarvisio Goggia undicesima | Ho dato tutto

Nicole Delago si aggiudica la prima vittoria in discesa libera a Tarvisio, con un tempo di 1:46.28. La gara ha visto l'azzurra superare la tedesca Winkelmann e la statunitense Lindsey Vonn. Tra le altre italiane, Sofia Goggia si è piazzata all’undicesimo posto, dichiarando di aver dato tutto in gara.

Prima storica vittoria per Nicol Delago in discesa libera a Tarvisio. L’azzurra (1:46.28 ) ha messo tutte in riga, anticipando la tedesca Winkelmann (+20) e la statunitense Lindsey Vonn (+26). Sofia Goggia undicesima a +1.35. Goggia: “Ho dato tutto quello che avevo, contenta per Nicole Delago”. “ Ho dato tutto quello che avevo, sapevo che mi sarei dovuta inventare qualcosa in questa pista e che non ero così veloce. Sono consapevole di quanto posso fare, in discesa ho fatto fatica a sentire tempismi in curva e a sentirmi libera. Ci sono degli up and down, oggi va così, ma sono molto contenta per Nicole per la sua prima vittoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

