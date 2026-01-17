Nicol Delago si impone nella discesa libera di Tarvisio, conquistando la vittoria con il tempo di 1'46

Una giornata fantastica per i colori italiani: Nicol Delago è arrivata davanti a tutti vincendo la discesa libera di Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo di sci, con il tempo di 1'46"28. Alle sue spalle la tedesca Kira Weidle-Winkelmann con il tempo di 1'46"48, al terzo posto la campionessa americana Lindsey Vonn in 1'46"64. Delusione per Sofia Goggia che si è piazzata soltanto undicesima a +1.35 dalla connazionale. Un sogno che si avvera per la 30enne sciatrice di Bressannone alla sua prima vittoria con cinque podi precedenti nella sua carriera ma mai un primo posto. La prova di Delago. Ottima prova, dall'inizio alla fine, una sciata perfetta: nonostante una minima sbavatura non ha perso quei centesimi necessari per arrivare davanti a tutte in una giornata speciale visto che anche la sorella, Nadia, è finita tra le prime dieci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Splendida Nicol Delago: vince la discesa libera di Tarvisio, Goggia soltanto undicesima

