Nicol Delago trionfa a Tarvisio | il Friuli Venezia Giulia festeggia il ritorno della Coppa del Mondo
Nicol Delago ha conquistato la vittoria a Tarvisio, segnando il ritorno della Coppa del Mondo di sci nel Friuli Venezia Giulia dopo quindici anni. L’evento rappresenta un momento importante per la regione e per gli appassionati di sport invernali, confermando l’importanza della località come sede di competizioni di livello internazionale.
Sulla Di Prampero la gardenese conquista la prima vittoria in carriera davanti a 4.000 spettatori. Seconda la Weidle-Winkelmann, storica Vonn che chiude terza. Domani il Super G chiude il weekend da record L’Italia celebra nel modo migliore il ritorno della Audi FIS Ski World Cup a Tarvisio, a quindici anni dall’ultima edizione. Nella quinta discesa libera stagionale, davanti a quattro mila persone, va in scena l’impresa di Nicol Delago, che sulla pista Di Prampero conquista con autorità il primo successo della sua carriera nel massimo circuito internazionale. La trentenne di Selva di Val Gardena, scattata dal cancelletto con il pettorale numero tre e già autrice del miglior tempo nell’ultima prova cronometrata, nel giorno decisivo conferma uno straordinario feeling con la neve tarvisiana. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Nicol Delago miglior tempo nella seconda prova della discesa libera, bene anche Nadia. Goggia ancora lontana; Nicol Delago la più veloce nella seconda prova a Tarvisio
