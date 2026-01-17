Nicol Delago conquista Tarvisio | prima storica vittoria in Coppa del Mondo

Nicol Delago ha ottenuto una storica vittoria in Coppa del Mondo a Tarvisio, la prima in carriera. A 30 anni, la sciatrice italiana ha conquistato il podio nella discesa libera, superando atlete di rilievo come Weidle-Winkelmann e Lindsey Vonn. Questo risultato rappresenta un momento importante nel suo percorso sportivo, dimostrando crescita e determinazione nel circuito internazionale.

Mandatory Credit: Photo by Action PressShutterstock (16365906dp) Nicol DELAGO, ITA, Bib Number 3, Podium photo,, Women's Downhill at Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Tarvisio, Italy, 2026-01-17, Photo Credit: action press Andreas Schaad Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Tarvisio, Italy - 17 Jan 2026 Non è mai troppo tardi per scrivere la propria storia. Nicol Delago centra la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, imponendosi nella discesa libera di Tarvisio con una prova solida, coraggiosa e tecnicamente pulita.

Nicol Delago da sogno, prima vittoria nella discesa di Tarvisio! Goggia chiude solo 11a - La trentenne di Selva di Val Gardena è la più veloce sulla Di Prampero e conquista il primo successo davanti alla tedesca Weidle: "Un trionfo dal significato enorme" ... corrieredellosport.it

A Tarvisio prima vittoria in Coppa per Nicol Delago, Goggia fuori dalla top 10 - Prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Nicol Delago, che si prende la discesa di Tarvisio. corrierediarezzo.it

, à Ci sono vittorie che arrivano quando il destino decide che è il momento giusto. Per Nicol Delago, quel momento è arrivato undici anni dopo il debutto nel Circo Bianco. A Tarvisio, sulla Di Pr - facebook.com facebook

La sciatrice Nicol Delago ha vinto la discesa libera a Tarvisio: è la sua prima vittoria in Coppa del mondo in carriera x.com

