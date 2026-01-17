Nicol Delago ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di sci, imponendosi nella discesa libera di Tarvisio. A 30 anni, l'atleta italiana ha conquistato un risultato importante in una località che torna nel circuito internazionale dopo 15 anni, sostituendo temporaneamente Cortina d’Ampezzo. Questa vittoria rappresenta un traguardo significativo per la sciatrice, in un momento di rinnovato interesse per lo sci alpino italiano.

È arrivata a 30 anni la prima, straordinaria vittoria in Coppa del mondo per Nicol Delago. L’azzurra ha firmato l’impresa nella discesa libera di Tarvisio, località tornata nel circuito iridato dopo 15 anni, chiamata a sostituire la tradizionale tappa di Cortina d’Ampezzo, dove sono in corso i lavori sulla pista Olympia delle Tofane in vista dei Giochi olimpici del prossimo mese. Sulla pista Di Pramperò, la sciatrice altoatesina di Selva Gardena ha fatto segnare il miglior tempo in 1’46”28, centrando così il primo successo della carriera nel massimo circuito. Alle sue spalle la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, staccata di 26 centesimi, mentre al terzo posto si è piazzata l’intramontabile Lindsey Vonn, 41 anni, anch’essa a 26 centesimi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nicol Delago fantastica! Trionfa a Tarvisio, prima vittoria in carriera nella Coppa del mondo di sci

Leggi anche: Sci, Nicol Delago vince la discesa libera di Tarvisio di Coppa del Mondo

Leggi anche: Nicol Delago vince la discesa di Tarvisio: primo trionfo in Coppa del Mondo. Allarme per Sofia Goggia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Nicol Delago fantastica! Trionfa a Tarvisio, prima vittoria in carriera nella Coppa del mondo di sci - L’azzurra vince la discesa libera sulla pista Di Pramperò a 30 anni. msn.com