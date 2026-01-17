Nicol Delago, atleta italiana di sci alpino, si trova temporaneamente in testa alla classifica della discesa libera femminile di Tarvisio, dopo aver concluso il percorso tra le prime trenta atlete. In un’intervista a Rai 2 HD, l’atleta ha condiviso le proprie emozioni, ricordando gli anni difficili alle spalle e la forte determinazione che la accompagna in questa fase della competizione.

L’azzurra Nicol Delago è in testa alla classifica, dopo che hanno completato il tracciato le prime trenta atlete, della discesa libera femminile di Tarvisio, in Italia: l’italiana ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD, descrivendo tutte le emozioni provate in questi minuti. L’attesa della discesa di tutte le atlete: “ Essere nel leader’s corner è pesante, cioè è bellissimo poter star lì, però ci vuole tanta attenzione veramente. Sono contenta della mia prova, ed adesso mi auguro che anche mia sorella possa fare una bella prova “. Il momento della gara della sorella Nadia, poi decima all’arrivo: “ Lei non sarà mai un avversario, veramente le ho detto che è bella da sciare, c’è un bellissimo grip, e di fare tutto quello che ha in mente, perché bisogna voler andare veloce “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nicol Delago si emoziona: "Sono stati anni difficili, sembrava sempre tutto troppo poco"

