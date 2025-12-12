LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | discreta Nicol Delago tra poco le favorite

Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025, con aggiornamenti sulla performance di Nicol Delago e le favorite in gara. La competizione è iniziata alle 10:30, con le atlete che si sfidano sul ghiacciaio svizzero. Resta sintonizzato per le ultime notizie e i tempi di gara.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.30 La scandinava paga 0.14 al primo intermedio e 0.28 al secondo. Non sarà facile recuperare. 10.29 Ha pasticciato troppo Ledecka, per ora è la delusione di giornata: ultima a 62 centesimi. E’ il momento della norvegese Kajsa Vikhoff Lie, pericolosissima in questa stagione con tante assenze. 10.28 La ceca è in vantaggio di 0.06 al primo rilevamento e dietro di 0.03 al secondo. E’ atterrata troppo pesante su un salto. 10.27 Qualche errore di troppo per Stuhec, ultima a 41 centesimi. Adesso si fa veramente sul serio: c’è la ceca Ester Ledecka, leggenda degli sport invernali perché campionessa olimpica sia nello snowboard sia nello sci alpino. 🔗 Leggi su Oasport.it