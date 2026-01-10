Neres la caviglia fa ancora male Deciderà lui
Neres continua a sentire dolore alla caviglia, lasciando ancora incertezza sulla sua presenza. La decisione sulla sua partecipazione alla partita tra Inter e Napoli, in programma domani sera a San Siro, spetta a lui. Il mister Conte valuterà le condizioni dell’attaccante in vista di un match cruciale per la stagione delle due squadre.
Neres è il grande dubbio del Napoli e di Conte alla vigilia di Inter-Napoli che si giocherà domani sera a San Siro. I test di ieri non hanno sciolto i dubbi sulla caviglia del brasiliano che è rimasto vittima di una distorsione e ha già saltato il Verona (con risultati evidenti visto che il Napoli ha pareggiato 2-2 dopo essere andato sotto 0-2, al netto degli errori arbitrali). Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Il rischio forfait anche solo per la panchina, però, persiste. (.) Il primo giorno di prove in campo non è stato sufficiente a sciogliere il dubbio dei dubbi della vigilia di Inter-Napoli: la convocazione di David Neres è ancora avvolta nell’incertezza più totale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
