Neres la caviglia fa ancora male Deciderà lui

Neres continua a sentire dolore alla caviglia, lasciando ancora incertezza sulla sua presenza. La decisione sulla sua partecipazione alla partita tra Inter e Napoli, in programma domani sera a San Siro, spetta a lui. Il mister Conte valuterà le condizioni dell’attaccante in vista di un match cruciale per la stagione delle due squadre.

Neres è il grande dubbio del Napoli e di Conte alla vigilia di Inter-Napoli che si giocherà domani sera a San Siro. I test di ieri non hanno sciolto i dubbi sulla caviglia del brasiliano che è rimasto vittima di una distorsione e ha già saltato il Verona (con risultati evidenti visto che il Napoli ha pareggiato 2-2 dopo essere andato sotto 0-2, al netto degli errori arbitrali). Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Il rischio for­fait anche solo per la pan­china, però, per­si­ste. (.) Il primo giorno di prove in campo non è stato suf­fi­ciente a scio­gliere il dub­bio dei dubbi della vigi­lia di Inter-Napoli: la con­vo­ca­zione di David Neres è ancora avvolta nell’incer­tezza più totale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

