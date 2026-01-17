Nella città dei paradossi Sogno capitale della cultura ma pesa l’escalation criminale

Rozzano, città ricca di contrasti, si prepara a conoscere il suo destino. A pochi giorni dalla comunicazione ufficiale, la comunità attende con speranza l’esito della candidatura come Capitale italiana della Cultura 2028. Un riconoscimento che potrebbe valorizzare il patrimonio locale, nonostante le sfide legate all’aumento della criminalità. Il 20 gennaio sarà un momento decisivo per il futuro di questa realtà, tra aspirazioni culturali e realtà quotidiane.

Mancano pochi giorni al 20 gennaio, la data in cui si saprà se Rozzano sarà inserita tra le dieci finaliste per diventare Capitale italiana della Cultura 2028. Martedì prossimo sarà comunque una giornata carica di emozione e di attesa per tutta la comunità rozzanese, anche se l’ennesimo episodio cruento registrato in città rischia di rovinare un momento che dovrebbe essere di speranza e orgoglio collettivo. Il sindaco Mattia Ferretti, che ieri ha preferito non commentare quanto accaduto ma non nasconde l’amarezza per l’ omicidio avvenuto nel quartiere popolare, aveva già lanciato il conto alla rovescia verso l’importante verdetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

