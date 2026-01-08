Rozzano capitale della cultura Conto alla rovescia per il sogno La città tra le 10 candidate finaliste?

Rozzano è tra le dieci città italiane finaliste per diventare capitale della cultura 2028. Il processo di selezione è in corso, e il conto alla rovescia segna l’attesa di una decisione importante per la città. Resta da scoprire se Rozzano riuscirà a ottenere questo riconoscimento, valorizzando il proprio patrimonio culturale e le iniziative locali. Un momento di attesa che coinvolge tutta la comunità e il territorio.

È cominciato il conto alla rovescia per sapere se Rozzano entrerà a far parte delle 10 città italiane finaliste per diventare “capitale della cultura” del 2028. Il risultato si conoscerà il prossimo 20 gennaio. Più si avvicina il giorno della decisione e più cresce l’ansia. Entrare fra le prime dieci città finaliste per Rozzano sarebbe già un risultato eccellente, visti i nomi delle altre città concorrenti. Primo tifoso è inevitabilmente il sindaco Mattia Ferretti: la sua è stata una scelta d’amore basata su una condivisione allargata da parte di associazioni delle realtà territoriali. Una scommessa che comunque vada ha contribuito già a portare in alto il nome di Rozzano e a far conoscere tutte le sue positività al resto d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

