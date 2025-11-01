Rozzano Capitale della Cultura La città in cerca del riscatto | Così realizzeremo il sogno

In viaggio verso il sogno: Rozzano Capitale della Cultura 2028: il 18 dicembre si saprà quali sono le dieci finaliste e se ci rientra Rozzano. Sono 90 i progetti presentati con l’ambizione di costruire un modello innovativo di città che mette al centro la cultura come infrastruttura pubblica, leva di giustizia sociale, strumento di coesione. "Questa candidatura è il punto di arrivo di un lungo percorso di trasformazione urbana e sociale e l’inizio di una nuova fase di rigenerazione condivisa. Rozzano oggi è una città che cambia, che ascolta le proprie comunità e che desidera raccontarsi oltre gli stereotipi - spiega il sindaco Mattia Ferretti -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano Capitale della Cultura. La città in cerca del riscatto : "Così realizzeremo il sogno"

