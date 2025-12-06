Natale quanto mi costi Aumenti record per alberi luci e panettoni | come sono cambiati i prezzi dal 2021

Un pandoro o un panettone di tipo industriale per il prossimo Natale? Costa in media il 42% in più in Italia di quanto lo si pagava nel 2021. In concreto, secondo l’analisi del centro studi, il prezzo di un panettone o di un pandoro classico industriale, al netto di offerte e promozioni, varia dai circa 5,50 euro di quelli a marchio della grande distribuzione sino ai 17 euro per i prodotti di fascia più alta. E se si scelgono prodotti più elaborati (pandori con creme al cacao, panettoni con gocce di cioccolato, dolci farciti, glassati, ecc.) i rincari raggiungono addirittura quota +89%, con picchi anche superiori al 100%. 🔗 Leggi su Open.online

