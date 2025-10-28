Samsung pronta ad aumentare i prezzi degli smartphone per colpa dell’IA

28 ott 2025

I pesanti rincari delle memorie HBM e DRAM potrebbero spingere Samsung ad aumentare i prezzi dei propri dispositivi L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung pronta ad aumentare i prezzi degli smartphone per colpa dell8217ia

Samsung pronta ad aumentare i prezzi degli smartphone per colpa dell'IA

