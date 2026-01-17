Nasce il CTS Scientifico dell’Istituto ‘Giulio Cesare Falco’

È stato istituito il CTS Scientifico presso l’Istituto “Giulio Cesare Falco” di Capua, sotto la guida della professoressa Angela Lanna. Questa iniziativa mira a rafforzare le attività di ricerca e formazione scientifica all’interno dell’istituto, contribuendo allo sviluppo di competenze e conoscenze nel settore. La creazione del CTS rappresenta un passo importante per promuovere un ambiente di apprendimento più approfondito e orientato all’innovazione.

