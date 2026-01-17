Nasce il CTS Scientifico dell’Istituto ‘Giulio Cesare Falco’
È stato istituito il CTS Scientifico presso l’Istituto “Giulio Cesare Falco” di Capua, sotto la guida della professoressa Angela Lanna. Questa iniziativa mira a rafforzare le attività di ricerca e formazione scientifica all’interno dell’istituto, contribuendo allo sviluppo di competenze e conoscenze nel settore. La creazione del CTS rappresenta un passo importante per promuovere un ambiente di apprendimento più approfondito e orientato all’innovazione.
Tempo di lettura: 2 minuti Una splendida iniziativa quella da ascrivere alla professoressa Angela Lanna, dirigente dell ’Istituto “Giulio Cesare Falco” di Capua. Il 15 gennaio, nello splendido contesto della sala “Liani” del Museo Campano di Capua è stato presentato il CTS dello storico e prestigioso istituto tecnico capuano, organismo fortemente voluto dalla dirigente, da sempre impegnata a favorire il consolidamento dei rapporti della scuola con il mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, dell’associazionismo per sviluppare alleanze formative utili e necessarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
