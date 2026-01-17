Nasce a Ravenna la nuova master class di danza classica firmata Federica Proia

A Ravenna nasce la nuova master class di danza classica “Opera Alighieri - Scuola di Danza”, ideata e diretta da Federica Proia. La presentazione si è svolta presso la sala del Camino del teatro Alighieri, offrendo un’opportunità formativa dedicata agli appassionati e professionisti del settore. Questa iniziativa mira a promuovere la cultura della danza classica nel territorio, rafforzando il legame tra l’arte e la comunità locale.

È stata presentata presso la sala del Camino del teatro Alighieri di Ravenna la nuova master class di danza classica "Opera Alighieri - Scuola di Danza", ideata e diretta da Federica Proia. Una realtà destinata ad arricchire il panorama formativo e culturale della città, riportando al centro il valore della danza classica nella sua forma più autentica e rigorosa. Il nome Opera Alighieri nasce come omaggio diretto al Teatro Alighieri, storico cuore dell'attività lirica e coreutica di Ravenna, simbolo di una tradizione culturale profondamente radicata nel territorio. Alla presentazione erano presenti, oltre alla fondatrice Federica Proia, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e l'assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia.

