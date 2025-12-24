Danza classica e bolle di sapone al Lyrick

Nel week-end natalizio, il Lyrick ospita due spettacoli che uniscono eleganza e magia: danza classica e bolle di sapone. All’interno della stagione “Non c’è 2 senza… 5”, gli eventi offrono un’esperienza ricca di fascino e raffinatezza, ideali per tutta la famiglia. Un’occasione per vivere momenti culturali e di intrattenimento in un contesto stabile e di qualità.

Week-end stellare sul palco del Lyrick che illumina le feste di Natale con due spettacoli nell'ambito della stagionre "Non c'è 2 senza. 5". Si comincia con la danza classica: sabato 27 alle 21.15, va in scena " Lo Schiaccianoci " (foto sopra), il magnifico balletto classico in due atti su musica di?ajkovskij e coreografie di Marius Petipa: a rappresentarlo, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova, è l'acclamata e prestigiosa compagnia Russian Classical Ballet, composta da un cast di stelle del balletto russo, in uno spettacolo di Futura Produzioni. Basato sulla fiaba "Lo schiaccianoci e il Re dei topi" di E.

