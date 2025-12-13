Nello storico palazzo del centro sorge una scuola di danza classica | Sarà un omaggio al teatro di Ravenna

Nel cuore di Ravenna nasce una nuova scuola di danza classica, un omaggio alla tradizione teatrale della città. Federica Proia, giovane e appassionata coreografa romana, realizza il suo sogno portando in un storico palazzo un luogo dedicato all'arte, alla formazione e alla valorizzazione del talento.

Storia, tradizione e talento si fondono dando vita a un sogno: quello di Federica Proia, 33enne romana d'origine, che dà vita a una nuova scuola di danza classica in città. Il nome della nuova struttura è Opera Alighieri

