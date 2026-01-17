Il match tra Napoli e Sassuolo, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 18:00, rappresenta un’occasione importante per i partenopei di tornare alla vittoria. Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli di Conte cerca di risalire in classifica e di migliorare le proprie prestazioni al “Maradona”. In questa analisi, verranno presentate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici più aggiornati.

Il Napoli ha deciso rallentato nelle ultime uscite e arriva da ben tre pari consecutivi, con la vetta che si allontana. I partenopei hanno però un’altra chance in casa e sabato ospitano il Sassuolo al Maradona. Se quello a San Siro con l’Inter può definirsi un pareggio positivo, non lo sono di certo quelli casalinghi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Sassuolo (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Conte vuole tornare a vincere al “Maradona”

Leggi anche: Napoli-Sassuolo (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Conte vuole tornare a vincere al “Maradona”

Leggi anche: Napoli-Sassuolo (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A; Napoli-Sassuolo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Napoli-Sassuolo (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Napoli-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Napoli-Sassuolo: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), orario, arbitro e classifica Serie A - Dopo tre pareggi consecutivi con Verona, Inter e Parma, il Napoli vuole tornare alla vittoria, per inseguire l'Inter, che si è portata a +6 in classifica. ilmessaggero.it