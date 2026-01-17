Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Conte vuole tornare a vincere al Maradona
Il match tra Napoli e Sassuolo, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 18:00, vedrà le formazioni scelte dai rispettivi allenatori e le quote scommesse. Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli di Conte cerca riscatto per tornare a vincere al “Maradona” e mantenere il vertice della classifica. Analizzeremo le probabili formazioni, i pronostici e le statistiche per un’anteprima completa dell’incontro.
Il Napoli ha deciso rallentato nelle ultime uscite e arriva da ben tre pari consecutivi, con la vetta che si allontana. I partenopei hanno però un’altra chance in casa e sabato ospitano il Sassuolo al Maradona. Se quello a San Siro con l’Inter può definirsi un pareggio positivo, non lo sono di certo quelli casalinghi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
