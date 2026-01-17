Il match tra Napoli e Sassuolo, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 18:00, vedrà le formazioni scelte dai rispettivi allenatori e le quote scommesse. Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli di Conte cerca riscatto per tornare a vincere al “Maradona” e mantenere il vertice della classifica. Analizzeremo le probabili formazioni, i pronostici e le statistiche per un’anteprima completa dell’incontro.

Il Napoli ha deciso rallentato nelle ultime uscite e arriva da ben tre pari consecutivi, con la vetta che si allontana. I partenopei hanno però un’altra chance in casa e sabato ospitano il Sassuolo al Maradona. Se quello a San Siro con l’Inter può definirsi un pareggio positivo, non lo sono di certo quelli casalinghi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Sassuolo (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Conte vuole tornare a vincere al “Maradona”

Leggi anche: Napoli-Sassuolo (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Roma-Sassuolo (sabato 10 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

NAPOLI-SASSUOLO: info sulla prevendita per il Settore Ospiti; Napoli-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Napoli-Sassuolo (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Napoli-Sassuolo: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla.

Probabili formazioni Napoli Sassuolo/ Quote: dubbi… sinistri (Serie A, oggi 17 gennaio 2026) - Probabili formazioni Napoli Sassuolo, oggi sabato 17 gennaio 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari per Conte e Grosso in Serie A. ilsussidiario.net