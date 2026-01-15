Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Napoli e Sassuolo, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 18:00, rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre. Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli cerca di ritrovare la vittoria per mantenere saldo il distacco dalla vetta. Analisi delle formazioni, quote e pronostici sono utili per comprendere le aspettative di questa sfida di metà campionato.

Il Napoli ha deciso rallentato nelle ultime uscite e arriva da ben tre pari consecutivi, con la vetta che si allontana. I partenopei hanno però un'altra chance in casa e sabato ospitano il Sassuolo al Maradona. Se quello a San Siro con l'Inter può definirsi un pareggio positivo, non lo sono di certo quelli casalinghi.

