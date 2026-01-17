Napoli – Sassuolo le scelte ufficiali di Conte | ci sono un debutto e un big assente
Il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo in una sfida importante, con alcune novità nelle scelte di formazione di Conte. La squadra cerca una pronta risposta dopo il pareggio senza reti contro il Parma, puntando a migliorare il proprio andamento in campionato. Tra debutti e assenze, i partenopei si presentano con l’obiettivo di ottenere i tre punti e mantenere alta la posizione in classifica.
Il Napoli scenderà in campo per affrontare il Sassuolo. Gli azzurri sono chiamati a ritrovare la vittoria dopo il deludente pareggio a reti bianche contro il Parma. Per farlo, Conte opta per un leggero turnover, dove spicca la prima titolarità in Serie A per Antonio Vergara. L’allenatore assisterà alla gara ancora dalla tribuna per la sua seconda giornata di squalifica. Conte sceglie Vergara: la formazione ufficiale. Le scelte ufficiali di Conte vedono il ritorno del trittico composto da Beukema, Rrahmani e Juan Jesus in difesa, con Buongiorno solo in panchina. Sulle fasce, viene scelto Spinazzola a sinistra, ma la vera sorpresa è in attacco: gioca Vergara accanto a Hojlund e Elmas, con Lang e Politano soltanto in panchina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Cremonese – Napoli, le scelte ufficiali di Conte: esclusi due big
Leggi anche: Formazioni ufficiali Napoli Juve: le scelte di Spalletti e Conte per il big match del Maradona
Napoli-Sassuolo, annunciate le formazioni: le scelte di Conte e Grosso - Dopo il pari interno con il Parma di tre giorni fa, Antonio Conte cambia diversi uomini. tuttonapoli.net
Napoli-Sassuolo: le formazioni ufficiali - Il sabato della 21^ giornata di Serie A prosegue con le sfida tra Napoli e Sassuolo. fantacalcio.it
Diretta Napoli Sassuolo/ Streaming video tv: partenopei in flessione! (Serie A, oggi 17 gennaio 2026) - Diretta Napoli Sassuolo streaming video tv: reduci da tre pareggi consecutivi, i partenopei hanno la necessità di riprendere la marcia. ilsussidiario.net
Salite sulla giostra! Sabato 17 gennaio, a partire dalle 16.30, non perdete lo Speciale Napoli-Sassuolo in diretta su StileTV Campania Canale 78! Analisi, commenti e ospiti vi aspettano per il pre-partita. Che la sfida abbia inizio! #StileTv #sscnapoli # - facebook.com facebook
Napoli-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #NapoliSassuolo x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.