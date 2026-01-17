Il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo in una sfida importante, con alcune novità nelle scelte di formazione di Conte. La squadra cerca una pronta risposta dopo il pareggio senza reti contro il Parma, puntando a migliorare il proprio andamento in campionato. Tra debutti e assenze, i partenopei si presentano con l’obiettivo di ottenere i tre punti e mantenere alta la posizione in classifica.

Il Napoli scenderà in campo per affrontare il Sassuolo. Gli azzurri sono chiamati a ritrovare la vittoria dopo il deludente pareggio a reti bianche contro il Parma. Per farlo, Conte opta per un leggero turnover, dove spicca la prima titolarità in Serie A per Antonio Vergara. L’allenatore assisterà alla gara ancora dalla tribuna per la sua seconda giornata di squalifica. Conte sceglie Vergara: la formazione ufficiale. Le scelte ufficiali di Conte vedono il ritorno del trittico composto da Beukema, Rrahmani e Juan Jesus in difesa, con Buongiorno solo in panchina. Sulle fasce, viene scelto Spinazzola a sinistra, ma la vera sorpresa è in attacco: gioca Vergara accanto a Hojlund e Elmas, con Lang e Politano soltanto in panchina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli – Sassuolo, le scelte ufficiali di Conte: ci sono un debutto e un big assente

