Formazioni ufficiali Napoli Juve | le scelte di Spalletti e Conte per il big match del Maradona

valido per la 14ª giornata di Serie A 202526. L'attesa è finita. Questa sera, alle ore 20:45, il "Diego Armando Maradona" ospita la sfida più vibrante della 14ª giornata di Serie A. Napoli e Juve si affrontano in un classico che vale moltissimo per la classifica e per l'orgoglio, reso ancora più speciale dal ritorno di Luciano Spalletti nella città dove ha vinto lo Scudetto. Il tecnico toscano, costretto a gestire un'emergenza infortuni pesantissima, ha disegnato una Juventus di lotta e di governo, affidandosi al modulo 3-5-2 e affidandosi ai suoi uomini più fisici.

