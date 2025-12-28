Alle ore 15.00, la Cremonese ospita il Napoli in una sfida valida per la Serie A. Dopo il successo in Supercoppa Italiana, gli azzurri cercano continuità, ma alcune scelte di formazione di Conte prevedono l’esclusione di due giocatori chiave. La partita rappresenta un’occasione importante per il Napoli di rimettersi in carreggiata e consolidare la propria posizione in classifica.

Il Napoli scenderà in campo per affrontare la Cremonese alle ore 15.00. Gli azzurri sono chiamati ad una vittoria per rimettersi in corsa in Serie A dopo la vittoria della Supercoppa Italiana a Ryiadh. Per avere la meglio in questo match, Conte ha scelto lo stesso undici con cui ha battuto il Bologna nella finale di Supercoppa, escludendo ancora Buongiorno e Lang. Conte esclude ancora Buongiorno e Lang: le scelte ufficiali. Conte si affida, quindi, ancora agli uomini che gli hanno portato la Supercoppa, affidandosi ancora a Juan Jesus ed Elmas a discapito di Buongiorno e Lang. Queste le sue scelte: NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cremonese – Napoli, le scelte ufficiali di Conte: esclusi due big

Leggi anche: Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: due esclusi eccellenti per Conte

Leggi anche: Formazioni ufficiali Napoli Juve: le scelte di Spalletti e Conte per il big match del Maradona

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Conte lo esclude ancora | la scelta in vista di Cremonese – Napoli è un segnale.

Cremonese-Napoli, le formazioni ufficiali - Dopo la vittoria in Supercoppa, gli azzurri vogliono tornare al successo anche in campionato. gianlucadimarzio.com