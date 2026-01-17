Napoli- Sassuolo altro infortunio per il Napoli | Elmas costretto al cambio

Durante la partita tra Napoli e Sassuolo, Elif Elmas ha dovuto lasciare il campo prematuramente a causa di un infortunio muscolare. La sostituzione rappresenta un ulteriore problema per il Napoli, che dovrà valutare l'entità del problema e le eventuali ripercussioni sulla rosa. L'assenza di Elmas potrebbe influenzare le scelte tecniche dell'allenatore nelle prossime partite.

Al suo posto dentro Lang, l'olandese ha un'altra occasione per dimostrare il suo valore e mettere a tacere i tanti rumors di mercato. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del macedone.

Napoli, infortunio per Elmas - Sassuolo: Elmas ha accusato un forte giramento di testa e lo staff medico azzurro ha ordinato il cambio, avvenuto con Politano. fantacalcio.it

Live Napoli-Sassuolo 1-0, Milinkovic-Savic salva il risultato al Maradona

