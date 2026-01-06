Sassuolo Juventus brutte notizie per Grosso | Thorstvedt costretto al cambio per infortunio!

Durante la partita tra Sassuolo e Juventus, il centrocampista Thorstvedt ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio, costringendo l'allenatore Grosso a effettuare un cambio forzato. La serata si è rivelata complicata per il Sassuolo, con problemi fisici che hanno influito sulla sua partita al “Mapei Stadium”. Ecco i dettagli sulla condizione del giocatore e le possibili conseguenze per la squadra.

Cosa filtra sul problema accusato dal centrocampista Serata da dimenticare per il Sassuolo al "Mapei Stadium". Oltre al passivo pesante maturato sul campo, il tecnico Fabio Grosso perde una delle sue pedine fondamentali per un problema fisico che preoccupa l'ambiente. Kristian Thorstvedt, possente

Sassuolo sotto con la Juventus e privato di un protagonista: Thorstvedt fuori per infortunio - Il Sassuolo è sotto di un gol all'intervallo contro la Juventus e al termine della prima frazione di gioco del Mapei Stadium è arrivata. tuttomercatoweb.com

Sassuolo, problemi per Thorstvedt: la situazione - Il centrocampista neroverde è stato costretto al cambio nella sfida contro la Juventus. ilromanista.eu

Serie A, Sassuolo-Juventus 0-1 dopo i primi 45': bianconeri alla rincorsa dei giallorossi Lecce-Roma 0-2: capitolini temporaneamente in “zona Champions” Pisa-Como 0-3: lariani quinti ma con una partita in meno. Domani tocca Napoli-Verona e Parma-Inter. - facebook.com facebook

SERIE A I In campo Sassuolo-Juventus CRONACA e FOTO per la 19esima giornata #ANSA x.com

