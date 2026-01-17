napoli sassuolo 1 0 lobotka la sblocca al volo dopo sette minuti live

Il Napoli affronta il Sassuolo nella ventunesima giornata di Serie A, con l’obiettivo di ottenere una vittoria dopo tre pareggi consecutivi. La partita, iniziata con un gol di Lobotka al settimo minuto, rappresenta un momento importante per gli azzurri nel tentativo di mantenere il passo dell’Inter, attuale capolista. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per tutte le novità sulla partita.

Il Napoli affronta il Sassuolo per la ventunesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci da tre pareggi di fila contro Verona, Inter e Parma e necessitano dei tre punti per rimanere in scia dell’Inter capolista e vittoriosa ad Udine. Conte conferma in gran parte gli stessi undici delle ultime uscite con alcune piccole novità. Dentro Beukema che ritorna titolare dopo San Siro e Vergara trova posto nel tridente vicino ad Hojlund ed Elmas, neanche convocato Neres che prosegue il percorso di riabilitazione con maggiore calma. Scelte di rotazione per l’allenatore leccese anche in vista dell’impegno europeo di martedì prossimo contro il Copenaghen in trasferta in Champions League, dove saranno necessari a tutti i costi i tre punti per sperare nel passaggio del turno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

