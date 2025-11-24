LIVE Sassuolo-Pisa 1-1 | al rigore di Nzola risponde Matic con una girata al volo!

Gazzetta.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 5" fallo di Condé su Traorè e penalty per il vantaggio dei toscani, subito raggiunti con un gran gol del serbo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live sassuolo pisa 1 1 al rigore di nzola risponde matic con una girata al volo

© Gazzetta.it - LIVE Sassuolo-Pisa 1-1: al rigore di Nzola risponde Matic con una girata al volo!

Approfondisci con queste news

live sassuolo pisa 1Sassuolo-Pisa LIVE, formazioni ufficiali: Grosso sceglie Fadera, c'è Tramoni dal 1' - Sassuolo e Pisa chiudono la 12ª giornata della Serie A 2025/26 nel posticipo del monday night. Da msn.com

live sassuolo pisa 1Quando si gioca Sassuolo - Pisa? - Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it

live sassuolo pisa 1DIRETTA/ Sassuolo Pisa (risultato 0-0) video streaming tv: ci sono Fadera e Angori, via! (24 novembre 2025) - Diretta Sassuolo Pisa streaming video tv: i neroverdi si giocano addirittura le posizioni europee, i toscani arrivano dalla prima vittoria in campionato. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Live Sassuolo Pisa 1