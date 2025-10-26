Sassuolo Roma LIVE 0-1 | Dybala! La sblocca la Roma Dopo la conclusione di Cristante parata da Muric il tap-in di destro della Joya

Sassuolo Roma, sfida valevole per l'ottava giornata della Serie A 202526. Appuntamento alle 15:00 al Mapei Stadium!

sassuolo roma live 0 1 dybala la sblocca la roma dopo la conclusione di cristante parata da muric il tap in di destro della joya

Sassuolo Roma LIVE 0-1: Dybala! La sblocca la Roma. Dopo la conclusione di Cristante parata da Muric, il tap-in di destro della Joya

