Sassuolo Roma LIVE 0-1 | Dybala! La sblocca la Roma Dopo la conclusione di Cristante parata da Muric il tap-in di destro della Joya

Sassuolo Roma, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 202526. Appuntamento alle 15:00 al Mapei Stadium! Segui il LIVE qui Sassuolo Roma scendono in campo per l’ottava giornata di Serie A 20252026. Il match avrà inizio alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e vedrà la squadra di casa, allenata da Fabio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sassuolo Roma LIVE 0-1: Dybala! La sblocca la Roma. Dopo la conclusione di Cristante parata da Muric, il tap-in di destro della Joya

Argomenti simili trattati di recente

Dove vedere $Sassuolo- $Roma in tv? Dazn o Sky, orario - X Vai su X

Sassuolo-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook

Sassuolo-Roma LIVE 0-1, risultato in diretta della partita di Serie A: Dybala sblocca la partita - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it

Sassuolo-Roma 0-0 | Gasp: "Riposo per Soulé. Non so se ci sarà Ferguson" ?? | OneFootball - La Roma prova a rialzarsi dopo le sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen e le polemiche legate all'incapacità realizzativa della squadra. Come scrive onefootball.com

Sassuolo – Roma Live Diretta Streaming e TV Serie A 8° Giornata - Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 8° Giornata Serie A, Domenica 26 Ottobre ore 15:00. Lo riporta stadiosport.it