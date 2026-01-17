Diretta gol Serie A LIVE | Napoli Sassuolo 1-0 gol di Lobotka!

Segui la diretta della partita Napoli-Sassuolo, valida per la 21ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale, sintesi e risultati. La sfida si è conclusa con un gol di Lobotka, e tutte le informazioni sulla partita sono disponibili nella cronaca LIVE, insieme a tabellino e moviola. Restate aggiornati su Enilive 20242025 per le principali sfide del campionato di Serie A.

62' CI PROVA L’ATALANTA – Bel tentativo! Nicola Zalewski raccoglie il passaggio ed evita i difensori per poi calciare da media distanza. Nulla di fatto però, palla fuori sulla sinistra anche se di poco. 23' ANCORA PISA – Henrik Meister viene servito in area con un assaggio, stoppa il pallone alla grande e calcia verso il centro della porta. Il portiere deve davvero impegnarsi per respingere questo tiro. 21' OCCASIONE PISA – Idrissa Toure si invola solitario verso l’area palla al piede ma la sua conclusione sulla destra è debole e Carnesecchi para senza problemi. La palla se ne va fuori dal campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Napoli Sassuolo 1-0, gol di Lobotka! Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Napoli 0-0, gol annullato a Zaniolo! Fiorentina Verona 0-1, gol di Orban Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Sassuolo 0-1, neroverdi in vantaggio con il gol di Berardi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Calcio Live News: Verona-Bologna 2-3 e Como-Milan 1-3 nei recuperi di Serie A; Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta; Como-Milan 1-3, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Rabiot, gli highlights. Napoli-Sassuolo 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Lobotka sblocca il match - Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (21^ giornata, oggi 17 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sabato molto ricco quello dedicato agli anticipi della 21^ giornata, in campo avremo infatti Inter, Napoli e Juventus. ilsussidiario.net

Live Napoli-Sassuolo 1-0, il gol di Lobotka porta in vantaggio gli azzurri - 0 contro il Parma, gli uomini di Conte sono pronti per affrontare il Sassuolo, reduce da tre sconfitte nelle ultime cinque gare giocate. ilmattino.it

SERIE A | In campo Udinese-Inter. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

#Udinese- #Inter diretta: risultato e aggiornamenti in tempo reale. Serie A live oggi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.