Il Napoli affronta il Sassuolo in una partita caratterizzata da numerose assenze e infortuni, riuscendo a conquistare la vittoria per 1-0 grazie a un gol di Lobotka. Dopo tre pareggi consecutivi, la squadra dimostra capacità di adattamento e determinazione, tornando a ottenere i tre punti in campionato. La sfida evidenzia la solidità del gruppo nonostante le difficoltà, mantenendo viva la corsa in classifica.

NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo tre pareggi consecutivi, un Napoli in emergenza totale torna a vincere in campionato e lo fa per 1-0 contro il Sassuolo. Al ‘Maradonà è il ritorno al gol dopo tre anni e cinque mesi di Lobotka a regalare tre punti alla squadra di Antonio Conte (in tribuna per la seconda e ultima giornata di squalifica) che sale a 43 punti in classifica, a -6 dalla capolista Inter (vincente nel pomeriggio a Udine). Continua invece la crisi dei neroverdi, a secco di vittorie dal 6 dicembre scorso. La squadra di Fabio Grosso mostra segnali di crescita sul piano del gioco, ma crolla al primo tiro in porta subito al 7'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Napoli supera assenze e infortuni, Lobotka-gol e 1-0 al Sassuolo

Leggi anche: Napoli-Sassuolo 1-0: Lobotka decide, ma tre nuovi infortuni per Conte

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Napoli Sassuolo 1-0, gol di Lobotka!

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Probabili Formazioni Napoli vs Parma: Anteprima, Assenze, Dove Vederla, Quote e Pronostico; È morto a 76 anni il presidente della Fiorentina Rocco Commisso; Probabili Formazioni Napoli-Hellas Verona: Analisi Match, Assenze, Dove Vederla in TV, Quote e Pronostico per la 19ª Giornata di Serie A; Probabili Formazioni Inter Milan vs Napoli: Analisi Match, Formazioni, Assenze, Dove Vederla, Quote Scommesse e Pronostico.

Il Napoli supera assenze e infortuni, Lobotka-gol e 1-0 al Sassuolo - NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo tre pareggi consecutivi, un Napoli in emergenza totale torna a vincere in campionato e lo fa per 1- iltempo.it