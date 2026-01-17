Il Napoli supera assenze e infortuni Lobotka-gol e 1-0 al Sassuolo
Il Napoli affronta il Sassuolo in una partita caratterizzata da numerose assenze e infortuni, riuscendo a conquistare la vittoria per 1-0 grazie a un gol di Lobotka. Dopo tre pareggi consecutivi, la squadra dimostra capacità di adattamento e determinazione, tornando a ottenere i tre punti in campionato. La sfida evidenzia la solidità del gruppo nonostante le difficoltà, mantenendo viva la corsa in classifica.
NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo tre pareggi consecutivi, un Napoli in emergenza totale torna a vincere in campionato e lo fa per 1-0 contro il Sassuolo. Al ‘Maradonà è il ritorno al gol dopo tre anni e cinque mesi di Lobotka a regalare tre punti alla squadra di Antonio Conte (in tribuna per la seconda e ultima giornata di squalifica) che sale a 43 punti in classifica, a -6 dalla capolista Inter (vincente nel pomeriggio a Udine). Continua invece la crisi dei neroverdi, a secco di vittorie dal 6 dicembre scorso. La squadra di Fabio Grosso mostra segnali di crescita sul piano del gioco, ma crolla al primo tiro in porta subito al 7'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
