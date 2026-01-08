Il 31 dicembre 2025 ha segnato la fine della proroga per il trasporto individuale dei disabili a Roma, lasciando molte famiglie senza servizi essenziali. La situazione evidenzia come decisioni improvvise possano compromettere i diritti di persone vulnerabili, costringendo molte a vivere in condizioni di isolamento. Questa lettera di mia figlia Diana racconta l’impatto di questa scelta e invita a riflettere sulle conseguenze di politiche che trascurano le esigenze di chi ha bisogno di assistenza.

Il 31 dicembre 2025 la proroga per il trasporto individuale dei disabili a Roma è scaduta. Da tempo se ne parlava ma nessuno credeva che davvero si potessero svuotare così tanti diritti tutti insieme. In particolare un servizio di trasporto programmato su disabilità gravissime e piani settimanali non può essere neanche paragonato al servizio che offre una semplice compagnia di taxi. Il semplice chiamare il taxi è già di per sé un problema. Sono giorni che combatto e le mie figlie con me. E la rete famiglia costruita nel “Durante noi” si allarma. Di seguito la lettera che mia figlia Diana ha scritto al Garante delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia sorella segregata in casa perché Roma ha eliminato il trasporto disabili”- La lettera di mia figlia Diana

