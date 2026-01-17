Moto Benavides e la Ktm vincono la Dakar 2026 beffando la Honda

Luciano Benavides si è aggiudicato la Dakar 2026, conquistando la vittoria con un margine di soli due secondi su Ricky Brabec. La gara, caratterizzata da un’intensa lotta tra KTM e Honda, ha visto il pilota argentino prevalere grazie a una strategia accurata, mentre l’americano ha perso il terzo titolo per un errore di navigazione. Un risultato che sottolinea la competitività delle marche e l’incertezza di questa importante competizione motoristica.

L'argentino Luciano Benavides ha centrato il primo successo finale alla Dakar con soli due secondi di vantaggio sull'americano Ricky Brabec della Honda, che ha mancato il terzo titolo a causa di un errore di navigazione. Terzo posto, sia di tappa che nella generale, per lo spagnolo Tosha Schareina, sempre su Honda Due secondi possono fare la differenza tra vincere e perdere. Scherzo o magia? Dopo 8.000 km e due settimane di gara è difficile crederlo. Ma l'argentino Luciano Benavides (Ktm) ci ha creduto sino alla fine. Lo scorso anno era stato suo fratello Kevin a vincerlo. "Me lo sentivo questa mattina.

