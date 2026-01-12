luciano benavides vince ancora e si porta in vetta alla classifica delle moto nella dakar 2026

Luciano Benavides si aggiudica nuovamente la tappa e si posiziona in cima alla classifica generale della Dakar 2026. Gli organizzatori avevano descritto l’ottava tappa come un “microcosmo di tutte le meraviglie dell’Arabia Saudita”, offrendo ai partecipanti un percorso ricco di sfide e paesaggi unici. La vittoria di Benavides testimonia la sua costanza e preparazione in questa storica edizione della gara.

Gli organizzatori avevano presentato l’ottava tappa come un vero e proprio “microcosmo di tutte le meraviglie che l’Arabia Saudita ha da offrire”. Non a caso: si trattava anche della speciale più lunga della 48ª edizione della Dakar. Dopo una partenza molto veloce, una successione di catene di dune ha spezzato il ritmo di gara, prima di lasciare spazio a piste sabbiose immerse in valli spettacolari. Proseguendo verso nord, il tracciato ha poi offerto lunghi settori rocciosi. Questa continua alternanza di scenari e terreni ha rappresentato la principale insidia della frazione con arrivo a W?d? al-Daw?sir, per un totale di 483 km di speciale e 238 km di trasferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

